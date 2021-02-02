Москва, 2 февраля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Власти Грузии с 1 февраля возобновили международное авиасообщение. При этом въезд в страну для некоторых иностаранных туристов, в том числе и российских, ограничен, сообщили 2 февраля в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

(сс) Alexxx Malev Тбилиси. Грузия

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В МИД Грузии заявили, что въехать в страну смогут все иностранцы, сделавшие полную вакцинацию — два укола против COVID-19. Какой именно вакциной должен быть привит турист, и какие требования предъявляются к справке о вакцинации не уточняется.

Без прививки от коронавируса в Грузию могут въехать только граждане стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. От них потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Грузии надеются возобновить переговоры с Россией об открытии сухопутной границы для туристов в феврале.

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