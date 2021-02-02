Москва, 2 февраля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Представители министерства туризма Абхазии и Общественного совета при Ростуризме подписали в Москве меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба минтуризма Абхазии.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Сухум, Абхазия

Сообщается, что от абхазской стороны документ подписал глава министерства Теймураз Хишба, а с российской — замглавы Общественного совета Дмитрий Давыденко.

«Стороны обязуются способствовать организованному групповому и индивидуальному туризму, станут обмениваться экспертами и специализированными группами, в том числе с целью посещения музыкальных и театральных фестивалей, съездов, выставок, симпозиумов и конгрессов, проводимых по вопросам туризма», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также, согласно условиям меморандума, российское и абхазское ведомства обязуются обмениваться статистической информацией и другими материалами, касающимися исследований туристической деятельности.

Стоит отметить, что по данным минтуризма Абхазии в 2020 году за лето республику посетили более 600 тыс. жителей России.