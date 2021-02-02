Кейптаун, 2 февраля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Число носорогов, убитых браконьерами в ЮАР в 2020 году, сократилось на треть по сравнению с предыдущим годом, передаёт BBC Swahili.

(сс) Michael Jansen Носороги

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Эксперты связывают сокращение браконьерства с закрытием границ в связи с пандемией коронавируса. Однако защитники природы предупреждают, что браконьерство остается большой проблемой в ЮАР и что популяция носорогов в стране резко сократилась в последние годы.

В министерстве окружающей среды ЮАР сообщили, что в 2020 году в стране было убито 394 носорога по сравнению с почти 600, зарегистрированными в 2019 году.

Министр окружающей среды ЮАРБарбара Криси заявила журналистам в понедельник, 1 февраля, что строгие меры по борьбе с коронавирусом привели к «значительному сокращению вторжений браконьеров» в Национальный парк Крюгера, где происходит большая часть случаев браконьерства. Она сказала, что другие факторы включают в себя увеличение присутствия рейнджеров и сотрудников Службы безопасности.

Однако сотрудники природоохранных организаций полагают, что правительство ЮАР преувеличивает свой успех. За последнее десятилетие популяция носорогов в парке Крюгера сократилась на 70%.