Элиста, 2 февраля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Ики-Бурульский водопровод в Калмыкии, призванный обеспечить ряд районов республики водоснабжением и также служить резервными мощностями для столицы Элисты, так и не был достроен из-за неэффективного расходования средств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе осмотра инфраструктуры Ики-Бурульского группового водопровода в Элисте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Не хочется говорить, но наказать тех, кто был причастен к хищению. Знаю, что есть уголовное дело, к сожалению оно было возбуждено. Ну, а как по другому. Это касается людей. Без воды не будет ничего», — заявил Мишустин.

Премьер-министр указал, что неэффективное расходование средств — характерная проблема в том числе и для Калмыкии.

Строительство Ики-Бурульского водопровода протяженностью 195 км с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод велось в 2006—2015 годах. Предполагалось, что объект обеспечит водоснабжением Приютненский и Ики-Бурульского районы Калмыкии, а также станет резервным источником воды для Элисты.

Однако в 2019 году межведомственные рабочие группы пришли к выводу, что объект не достроен. На строительно было выделено 300 млн рублей.