Элиста, 2 февраля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Калмыкия демонстрирует не лучшую динамику социально-экономического развития. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин во время поездки в Элисту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин в Элисте

«Я хочу, чтобы мы поговорили откровенно. Регион непростой и очень красивый. Ещё в СССР все сюда ездили с туристическими поездками. Посевная площадь была более 300 тыс. га. А сейчас в десять раз меньше», — заявил Мишустин.