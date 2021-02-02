Костромских студентов начнут вакцинировать «за партами»
Кострома, 2 февраля, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Студентов Костромского государственного университета (КГУ) начнут вакцинировать «за партами» — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начнут работу в КГУ с 15 февраля. Перед этим среди студентов всех направлений подготовки проведут опрос о желании сделать прививку вакциной «Спутник V».
Предварительно администрация университета определила три места, где можно будет сделать прививку — в главном корпусе на улице Дзержинского, в корпусе В1 по улице 1 Мая, и в корпусе Института педагогики и психологии в посёлке Новом. Отметим, что на данный момент от коронавируса вакцинировались около 30% преподавателей университета, в дальнейшем эта работа будет продолжена.
В Костромском государственном университете обучается около 8 тысяч человек. В вузе введён смешанный формат обучения — теоретические занятия проходят дистанционно, практические навыки юноши и девушки осваивают небольшими группами в отдельных аудиториях. Основную долю направлений подготовки составляют общественные и гуманитарные специальности.