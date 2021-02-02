Хельсинки, 2 февраля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Финляндия может полностью отказаться от поставок электричества из России. В частности, это связано с обветшавшими линиями передачи электроэнергии. Об этом сообщил представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало.

ЛЭП

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Он пояснил, что в настоящее время передача электричества из России в Финляндию идёт по четырем линиям, три из которых очень старые и нуждаются в ремонте.

По его словам, компания неоднократно интересовалась у российской стороны о том, планируется ли ремонт этих линий, но пока ответа не получила.

«Поэтому мы не знаем, сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще», ― отметил в беседе с РИА Новости представитель оператора.

Он подчеркнул, что Fingrid не может прогнозировать вероятность прекращения импорта электроэнергии в страну из России, так как принимать решения должна будет российская сторона. В этой связи были рассмотрены все сценарии развития электроэнергии страны, в том числе и отказ от поставок из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оператор магистральных сетей Fingrid обнародовал четыре сценария развития финской энергосистемы. Так, один из сценариев предусматривает наращивание экспорта энергии, а три сценария — прекращение импорта. Отмечается, что уже к 2035 году планируется выйти на углеродную нейтральность за счёт активного ввода ветряных и солнечных электростанций. Для России это может означать потерю крупнейшего иностранного покупателя электроэнергии.