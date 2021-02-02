Мадрид, 2 февраля, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Ускоренный порядок заключения контрактов между органами власти с представителями бизнеса в условиях чрезвычайных обстоятельств позволил испанским властям принимать экстренные меры с целью недопущения коллапса в сфере здравоохранения. Об этом сообщила газета El País.

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Так, только правительство автономного сообщества Мадрида с марта прошлого года по январь этого года заключило 4196 контрактов на сумму 816 миллионов евро, что составляет около 5% от его годового бюджета.

Подчеркивается, что список с сайта правительства Мадрида не совсем полный, потому что определенная часть информации еще не выложена в публичный доступ.

Министерство финансов Испании прекратило обновлять данные по числу заключенных контрактов с участием автономных сообществ и центрального правительства еще в июне, когда их количество перевалило за 11 тысяч по всей Испании.