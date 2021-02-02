Москва, 2 февраля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Западные «кураторы» блогера Алексея Навального должны были знать российское законодательство, а если был план, то ему можно посочувствовать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Они (на Западе) должны понимать, что он находится на испытательном сроке, ему необходимо отмечаться. Что же они так действовали топорно, нарушая наше законодательство? Необходимо было отправить его пораньше. Вот они поэтому несут также ответственность за это», — заявил Володин в эфире Первого канала.

«Вот его там госпожа Меркель приютила, вот она должна понимать, что она его подвела. А ее спецслужбы там недорабатывают», — отметил спикер Госдумы.

Если же план состоял в возвращении Навального в Россию, тогда ему можно только посочувствовать, полагает Володин.

«Если такая идея, тогда ему можно только посочувствовать. Ему и так надо посочувствовать, потому что этот человек, во всяком случае в моем понимании, презираем. Потому что он стал сотрудничать со спецслужбами и органами власти другого государства», — сказал спикер Госдумы.