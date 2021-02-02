Ярославль, 2 февраля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Ярославской области 30 января в селе Диево-Городище в частом доме были обнаружены тела двух мужчин 30 и 32 лет. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

Следственный комитет

«Следователями и криминалистами выполнен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе о причинах смерти. По предварительной информации, мужчины арендовали дом, где в компании друзей отмечали День рождения», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщает портал «Ярновости», один из участников вечеринки признался, что в компании употребляли наркотики.