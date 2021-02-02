Пекин, 2 февраля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. По итогам 2020 года в рейтинге самых продаваемых на китайском рынке машин первенство получили автомобили немецкой компании Volkswagen. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

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За прошлый год концерн Volkswagen реализовал в Китае 2 768 000 новых авто. Причём продажи бестселлера марки — Lavida превысили отметку в 417 тысяч экземпляров.

На втором месте оказались машины японского автопроизводителя Honda с результатом 1 631 000 реализованных авто. Почётное третье место у ещё одной японской марки — компании Toyota. За год этому автопроизводителю удалось продать 1 544 000 машин.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Nissan (1 133 000 ед.) и Geely (1 128 000 ед.).

Напомним, в прошлом году в РФ было продано новых машин китайского производства на 43,1% больше, чем в предшествующем. Наиболее покупаемыми китайскими моделями были: Great Wall Deer, Chery Tiggo, Great Wall Wingle, Lifan X60 и Great Wall Hover.

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