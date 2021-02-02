Волгоград, 2 февраля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Памятник танку Т-34 «Челябинский колхозник», участвовавшему в Сталинградской битве, открыт 2 февраля после масштабной реставрации в Волгограде. Капитальные работы провели впервые за 49 лет, сообщает пресс-служба администрации региона.

Volgograd.ru Танк Т-34 «Челябинский колхозник»

Объект культурного наследия федерального значения начали реставрировать летом 2020 года. Ремонт боевой машины и постамента не проводился с 1971 года, поэтому объём работ выполнен масштабный: танк очистили от ржавчины, покрыли антикоррозийной грунтовкой, заново выкрасили, привели в порядок все детали. Обновлённый памятник торжественно открыли в годовщину 78-й победы в Сталинградской битве, танк вернулся на постамент в историческом месте соединения войск 21-й и 62-й советских армий. В торжественный день около отреставрированного монумента начала работу экспозиция о славном боевом пути танка и судьбе членов его экипажа.

Реставрация защитника Сталинграда была проведена в рамках международной акции «Своих не бросаем» Фонда социальных проектов «Наследие» при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва», Волгоградского регионального отделения «Российского военно-исторического общества».