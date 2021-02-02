Вячеслав Моше Кантор выступил за вакцинацию от COVID-19 переживших Холокост
Москва, 2 февраля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор обратился к лидерам Европейского Союза с призывом как можно скорее обеспечить выжившим в Холокосте доступ к безопасной и эффективной вакцинации от COVID-19. Как сообщает Пресс-служба Европейского еврейского конгресса, выступление общественного деятеля состоялось в рамках официального мероприятия, посвящённого Международному дню памяти жертв Холокоста, которое в этом году прошло в онлайн-формате.
Также в своем выступлении президент ЕЕК сделал акцент на том, что во время пандемии ненависть, экстремизм и теории заговора распространились по всему миру.
По мнению президента Европейского еврейского конгресса, общество несет ответственность за то, чтобы не допустить распространения «языка вражды и теорий заговора».
На памятном мероприятии также выступил заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Скинас. В своём разговоре с Томи Рейхенталем, выжившим в Холокосте, бывшим узником концлагеря Берген-Бельзен, спикер коснулся важности сохранения памяти о Холокосте и его уроках для Европы в XIX веке .
Участникам мероприятия также продемонстрировали фрагменты фильма «Рядом со злом» (Close to Evil), документальной ленты, получившей призы на нескольких ведущих европейских кинофестивалях. Фильм рассказывает о попытках Томи Рейхенталя встретиться с бывшей надзирательницей концлагеря Берген-Бельзен, где он в годы Холокоста находился в заключении.