Москва, 2 февраля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор обратился к лидерам Европейского Союза с призывом как можно скорее обеспечить выжившим в Холокосте доступ к безопасной и эффективной вакцинации от COVID-19. Как сообщает Пресс-служба Европейского еврейского конгресса, выступление общественного деятеля состоялось в рамках официального мероприятия, посвящённого Международному дню памяти жертв Холокоста, которое в этом году прошло в онлайн-формате.

Пресс-служба Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор

«Во время этой пандемии мы все чувствуем растерянность, и особенно выжившие в Холокосте, — сказал Вячеслав Моше Кантор. — На протяжении всей жизни они демонстрировали колоссальную силу духа, но в условиях нынешнего кризиса многие, к сожалению, умерли в одиночестве и мучениях или сейчас борются за свою жизнь, а многие другие страдают от крайне строгой изоляции. Наш долг перед выжившими в Холокосте — сделать так, чтобы они могли прожить свои последние годы достойно, без страха и в окружении своих близких».

Также в своем выступлении президент ЕЕК сделал акцент на том, что во время пандемии ненависть, экстремизм и теории заговора распространились по всему миру.

«Отдавая дань памяти жертвам величайшей в истории трагедии, мы не вправе забывать о её основополагающем уроке, который гласит, что в кризисные времена экстремизм может расти стремительными темпами, — отметил Вячеслав Моше Кантор. — Пандемия создала такие социальные условия, в которых процветают антисемитизм и экстремизм. Человеческое сознание, как и человеческое тело, уязвимо для мутирующих вирусов. То же самое можно сказать о наших демократиях и наших общих ценностях, основанных на правах и свободах человека».

По мнению президента Европейского еврейского конгресса, общество несет ответственность за то, чтобы не допустить распространения «языка вражды и теорий заговора».

«Я рад, что Европейский союз и его страны-участницы, наконец, противодействуют этой новой угрозе, признав, что с антисемитизмом необходимо бороться во всех областях политики», — заявил Вячеслав Моше Кантор.

На памятном мероприятии также выступил заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Скинас. В своём разговоре с Томи Рейхенталем, выжившим в Холокосте, бывшим узником концлагеря Берген-Бельзен, спикер коснулся важности сохранения памяти о Холокосте и его уроках для Европы в XIX веке .

«Для нашего поколения является невероятной привилегией возможность слышать из первых уст рассказы тех, кто непосредственно пережил эту трагедию, — напомнил собравшимся Маргаритис Скинас. — Мы обязаны слушать их и помнить. Но также у нас есть долг решительно противодействовать антисемитизму в его современных формах».

Участникам мероприятия также продемонстрировали фрагменты фильма «Рядом со злом» (Close to Evil), документальной ленты, получившей призы на нескольких ведущих европейских кинофестивалях. Фильм рассказывает о попытках Томи Рейхенталя встретиться с бывшей надзирательницей концлагеря Берген-Бельзен, где он в годы Холокоста находился в заключении.