Курган, 2 февраля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Курганской области уральские таможенники пресекли контрабанду леса на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-служба Уральской таможни Пресечена контрабанда лесоматериалов

Предприниматели из Свердловской области пытались вывезти на пяти грузовиках 210 кубометров лесоматериалов в Казахстан и Киргизию по поддельным документам.

В отношении бизнесменов возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов…»).