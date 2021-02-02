Волгоград, 2 февраля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Митинг Победителей, который прошёл в Сталинграде в 1943 году, воссоздали 2 февраля реконструкторы на площади Павших борцов в Волгограде. Полную телевизионную версию мероприятия можно будет увидеть в эфире муниципального телевидения города, сообщает пресс-служба администрации региона.

Volgograd.ru Реконструкция митинга Победителей 1943 года в Волгограде

Воссоздавали атмосферу победного Сталинграда около 300 участников военно-исторического клуба «Пехотинец», актёры волгоградских театров, волонтёры и кавалеристы. Зрителями мероприятия стали представили ветеранского сообщества, участники всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020», губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, заместитель Министра просвещения России Виктор Басюк, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин. Из-за санитарно-эпидемиологической обстановки количество зрителей пришлось ограничить, но увидеть телевизионную версию митинга смогут все желающие 2 февраля в 19:30 на Муниципальном телевидении Волгограда.

В Волгоградской области весь день проходят памятные акции, приуроченные к 78-й годовщине Сталинградской Победы: жители и гости региона возлагают венки и цветы на главной высоте — Мамаевом кургане, перед городским детско-юношеским центром прошла акция «Сталинград — будем жить!» с выставкой военной техники, реконструкцией солдатского привала, «полевой кухней».