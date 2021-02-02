Москва, 2 февраля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Страницы российских педагогов в социальных сетях являются добровольным делом. Об этом в ходе эфира проекта «ТопБлог» заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Edu.gov.ru Школьный класс. Учитель перед компьютером

«Это абсолютно добровольная история. Мы можем только приветствовать творчество. Не будет никакой отчетности, не будет никакого принуждения», — сказал Глушко.

По его словам, ведение страниц в соцсетях — это «новая возможность стать понятными и интересными» для учителей, которые сами этого пожелают.