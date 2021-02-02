Москва, 2 февраля, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Инициативы оказания адресной финансовой поддержки российским гражданам с низким уровнем жизни озвучиваются периодично уже несколько лет. Несомненно, многие семьи не откажутся от продовольственной помощи, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886 год

«К началу 2020 года Минпромторг насчитал почти 19 млн таких семей в стране и оценил годовой бюджет в размере 240 млрд руб. Это значит, что каждой нуждающейся семье ежемесячно могло бы выделяться около 1100 руб.

Совсем небольшие средства, но и они бы пригодились, например, для многодетных семей или родителям с детьми, попавшим в непростые жизненные ситуации.

Сегодня в России усиливается вектор в развитии социального государства и, уже очевидно, что социальная поддержка граждан будет оказываться не на словах, а на деле.

В этой связи очень важно придерживаться рыночных принципов в ценообразовании на продукты питания, да и на все продукты и услуги.

Субсидии должны быть адресными и простыми в своей механике. Продуктовые карточки в этом плане — не самая оптимальная идея, к тому же имеющая моральный, токсичный осадок, негативное восприятие у людей старшего поколения.

Многие проблемы, связанные с социальной защищённостью граждан, снижением покупательной способности и в целом уровня жизни связаны с политикой слабого рубля.

Даже отечественные продукты питания умудрились подорожать так сильно, что в конце 2020 года это стало очень заметно и в Кремле.

Нет никаких сложностей перестать вытирать ноги о российскую валюту и сделать стабильным рубль. В этом случае розничные цены станут намного стабильнее и вместе с ними перестанут беднеть люди, — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, продовольственную поддержку от государства для нуждающихся граждан предложил ввести Минпромторг, соответствующий доклад направлен в правительство РФ.

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