Мельбурн, Австралия, 2 февраля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом на турнире ATP Cup. Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, одну ошибку на подаче и три брейка.

Таким образом, сборная России выиграла второй матч в противостоянии со сборной Аргентины, счёт стал 2:0. Ранее Андрей Рублёв обыграл Гвидо Пелью.

Сборная России выиграла свой первый матч на турнире. Парная встреча уже не будет иметь значения для противостояния. В следующем матче российская команда сыграет со сборной Японии.