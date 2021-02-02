Калуга, 2 февраля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Буклет об уголовной и административной ответственности по коррупционным правонарушениям, подготовленный студенткой первого курса Калужского государственного университетам им. К.Э. Циолковского Дарьей Бондарёвой, признан лучшим среди 31 работ, представленных на региональном этапе всероссийского конкурса информационных материалов (буклетов) для организаций об обязанности принимать меры по предупреждению коррупции. Об этом 2 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Студентка Дарья Бондарёва отмечена Благодарственным письмом УМВД России по Калужской области.

По информации ведомства, успешная работа будущего юриста Дарьей Бондаревой была отмечена Благодарственным письмом УМВД России по Калужской области. На суд жюри конкурса, в которое вошли представители университета и правоохранительных структур, студенты правовых направлений подготовки, в своих работах в доступной форме старались подробно описать алгоритм действий для граждан, которым стало известно о коррупционном преступлении.

По инициативе председателя Общественного совета при УМВД России по Калужской области Максима Казака начальник правового отдела регионального УМВД России Антон Посохин вошёл в состав жюри регионального этапа всероссийского конкурса, который был объявлен Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.