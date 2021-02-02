Волгоград, 2 февраля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Ещё 232 носителя коронавируса выявлены в Волгоградской области 2 февраля, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 3743 человека, выписаны после лечения 229 пациентов, пятеро скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

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Всего в Волгоградской области подтверждён 43 тыс. 821 случай заражения инфекции, справились с болезнью 41 тыс. 825 человек. В стационарах лечатся 3706 взрослых и 37 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1377 пациентов.

За минувшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов. Таким образом, всего в регионе от осложнений при коронавирусе скончались 619 человек.