Новосибирск, 2 февраля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра днём, 3 февраля, ожидаются мокрый снег, метель, ухудшение видимости до 500 метров, на дорогах — снежные заносы, гололедица, повышение температуры воздуха до −3… −5 °С, порывы ветра до 18 м/с. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Николай Сверчков. Ямская тройка застигнутая метелью. 1881

В мэрии города отмечают, что из-за потепления возможен сход образовавшихся на крышах зданий и домов снежных масс или ледяных образований. Руководителям управляющих организаций поручено срочно принять меры по очистке крыш.

Согласно прогнозам синоптиков, ночью 3 февраля в городе ожидается −14… −16 °С, днём −3… −5 °С, ветер юго-западный, ночью 4−9 м/с, днем 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с, ночью преимущественно без осадков, днём мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица, снежные заносы.

В четверг, 4 февраля, ночью прогнозируется до —11 °C, днём до —8 °C, ветер ночью юго-западный 6−11 м/с, днем северо-западный 4−9 м/с, небольшой снег.

В пятницу, 5 февраля, температура ночью составит −15… −17 °С, местами до —20 °C, днём −8… −10 °С, ветер северо-западный с переходом на южный 3−8 м/с. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.