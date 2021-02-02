Москва, 2 февраля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. По итогам 2020 года пассажиропоток в общественном транспорте Москвы сократился на 8,6 млн ежедневных поездок в будние дни. Об этом 2 февраля в своей личной колонке на сайте транспортного комплекса столицы написал заместитель мэра города Максим Ликсутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус

В процентном выражении спрос на городской транспорт в столице в 2020 году снизился на 37%. Однако отдельные виды транспорта сумели даже нарастить количество пассажиров.

«Число поездок в городском велопрокате, наоборот, выросло на 14% за год, а на такси — на +2% в сутки», — написал Ликсутов.