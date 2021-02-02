Подгорица, 2 февраля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air восстанавливает маршруты между столицей ЧерногорииПодгорицей и немецкими городами Дортмундом и Меммингеном.

(сс) Lars Steffens Самолет авиакомпании Wizz Air

С 5 февраля будет открыт рейс по пятницам — Меммингем — Подгорица, а с 12 февраля — Дортмунд — Подгорица, сообщили порталу CDM в управлении аэропортами Черногории.

Там также напомнили, что в 2019 году Wizz Air перевезла 37 544 пассажира, а в 2019 году — 138 534 пассажира.

В период до коронавирусного кризиса Wizz Air связывала Черногорию с Меммингеном, Дортмундом, Миланом, Катовице, Варшавой и Будапештом.