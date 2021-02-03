В Волгограде 2 февраля проходит финал конкурса «Учитель года». Президент России Владимир Путин пообщается с финалистами конкурса «Учитель года», сообщил пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков. «Президент сегодня встретится с лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года» в режиме видеоконференции», — рассказал Песков журналистам. Также ожидается, что Путин пообщается с учителями «в свободном режиме». Все новости — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

14:08 02.02.2021 Пятёрку финалистов всероссийского конкурса «Учитель года — 2020» определили 1 февраля в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации региона. За главную награду — хрустального пеликана — будут бороться педагоги из республик Бурятия и Адыгея, Ростовской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга. В полуфинале участники представляли мастер-классы по семи тематическим направлениям. Они делились своими наработками и авторскими методиками преподавания с коллективами 33 педагогических вузов России. По итогам этого конкурсного испытания были определены пять финалистов. За звание «Учителя года — 2020» будут бороться: учитель русского языка и литературы Елена Цыдыпова (Республика Бурятия), учитель математики Сергей Левченко (Республика Адыгея), учитель математики Михаил Гуров (Ростовская область), учитель русского языка и литературы Диана Минец (Вологодская область) и учитель математики Иван Меньшиков (Санкт-Петербург).

14:09 02.02.2021 В Волгограде назвали имя победителя всероссийского конкурса «Учитель года — 2020». Победу в конкурсе одержал учитель математики Лицея классического элитарного образования Ростова-на-Дону Михаил Гуров, сообщает пресс-служба Минпросвещения России 2 февраля. Заключительное испытание состоялось в режиме пресс-конференции. Пять финалистов отвечали на вопросы журналистов, коллег и родителей, школьников и студентов педагогических вузов. ИА REGNUM отмечает, что Михаил Гуров с отличием окончил балакавриат и магистратуру Южного федерального университета по направлению «Математика», затем — магистратуру Южно-Российского гуманитарного института по направлению «Экономика», защитил кандидатскую диссертацию. С 2008 года стал автором более двух десятков научных и учебно-методических работ. Читайте также: Педагог из Ростова-на-Дону признан «Учителем года России — 2020»

14:10 02.02.2021 Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назначил победителя конкурса «Учитель года» Михаила Гурова своим советником. Об этом сообщает принадлежащий министерству телеграм-канал «Большая перемена РФ». «Министр просвещения России Сергей Кравцов назначил абсолютного победителя всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020» Михаила Гурова своим советником», — говорится в сообщении телеграм-канала. Читайте также: Победитель конкурса «Учитель года» стал советником министра

15:12 02.02.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил педагога Михаила Гурова с победой во всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2020». Подробности в материале: Ростовский губернатор поздравил «Учителя года России — 2020»

16:14 02.02.2021 Президент Владимир Путин в режиме конференц-связи начал встречу с финалистами конкурса «Учитель года». Читайте также: Путин пообщается по видеосвязи с лауреатами конкурса «Учитель года»

16:17 02.02.2021 В России всегда по достоинству относились к труду учителя. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года». Читайте подробнее: Путин: труд учителя в России всегда вызывал уважение

16:18 02.02.2021 При оценке прогресса в материальной базе российских школ Владимир Путин призвал не забывать о том, что еще недавно казалось невозможным, что все российские школы получат доступ к интернету.

16:21 02.02.2021 Традиционные формы образования незаменимы, несмотря на появление множества технологических усовершенствований в способах коммуникации. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года». Подробности в материале: Технологии не заменят живое общение учителя с учеником — Путин

16:23 02.02.2021 Владимир Путин выразил удивление неоправданным использованием слов «элитная», «элитарное» в применении к учебным заведениям и в целом к образованию. Он высказал предположение, что это происходит лишь для привлечения детей состоятельных родителей, однако не должно отражаться на доступности образования.

16:24 02.02.2021 Президент России Владимир Путин во время встречи с лауреатами конкурса «Учитель года России — 2020». Цитата из видео. kremlin.ru

16:27 02.02.2021 В российской системе образования ещё много нерешённых проблем, однако модернизация в ней происходит очень быстрыми темпами. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года». Об этом: Путин рассказал о достижениях государства в системе образования

16:32 02.02.2021 Правительство России выделит в ближайшие три года почти 225 млрд рублей на выплаты классным руководителям. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года». Подробности в материале: Путин рассказал о планируемой поддержке государством школьных учителей

16:34 02.02.2021 Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020» Михаил Гуров. © Управление информационной политики правительства Ростовской области

16:39 02.02.2021 Россия давно славится своей сильной математической школой. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года». Подробности в материале: Путин заявил о растущей роли математики в системе образования

16:46 02.02.2021 Встреча президента РФ Владимира Путина с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020» началась сегодня, 2 февраля, по видеосвязи. Мероприятие состоялось в день финала конкурса. Учителем года стал математик Михаил Гуров из Ростова-на-Дону. Подробности в материале: Путин провёл встречу с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года»

16:47 02.02.2021 Российские власти должны более внимательно относиться к поддержку литературы, языков и культуры народов своей страны. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года». Читайте подробнее: Путин обратил внимание на поддержку языков и культуры народов России

16:51 02.02.2021 Идею объявить Годом математики 2023 год поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 2 февраля на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» . Читайте подробнее: Путин одобрил выбор Года математики

16:52 02.02.2021 Учитель истории и обществознания из города Гатчина Иван Хеорхе рассказал президенту Владимиру Путину об ассоциации молодых учителей Ленинградской области и пригласил главу государства на Форум молодых учителей в Гатчину в мае 2021 года. Глава государства отметил, что Гатчина является не только туристическим центром региона, но и научным центром, что было бы невозможно без высокого уровня образования. В частности, в Гатчине работает институт ядерной физики и исследовательский ядерный реактор.

16:52 02.02.2021 Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020» Михаил Гуров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Цитата из видео. kremlin.ru

16:55 02.02.2021 Транспортные издержки для жителей Дальнего Востока России должны снижаться. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года», комментируя слова учителя из Магаданской области о том, что дешёвые билеты из Магадана в Москву (около 7200 рублей) стали «большим подарком» для всех жителей региона. Подробности в материале: Путин пообещал продолжить удешевлять перелёты из регионов в Москву

17:02 02.02.2021 Информационные платформы — это прежде всего бизнес, и никогда не стоит об этом забывать. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года». Читайте также: Путин объяснил, в чём состоит вред от информационных платформ

17:12 02.02.2021 Конкурс «Учитель года» можно было бы организовать в качестве телевизионной передачи. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года». Об этом: Путин предложил сделать передачу на телевидении об учителях

17:25 02.02.2021 Представлявший петербургскую школу на конкурсе «Учитель года России — 2020» учитель математики 166-й гимназии Центрального района Санкт-Петербурга Иван Меньшиков по итогам конкурса стал обладателем Малого хрустального пеликана. Он вошел в пятерку сильнейших педагогов страны. «Это уже седьмой Малый хрустальный пеликан в копилке нашего города. Петербуржцы не раз входили в пятерку лучших учителей России. Победа в этом году в очередной раз подтверждает, что наша школа — одна из лучших в стране», — прокомментировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

17:53 02.02.2021 Погоня за прибылью приводит к тому, что соцсети нередко публикуют опасный для читателей контент, заявил 2 февраля российский президент Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года». Комментируя ситуацию с появлением в последнее время опасной и не соответствующей действительности информации в соцсетях, глава государства отметил, что эти платформы — это «прежде всего бизнес». Читайте также: Путин: соцсети гонятся за прибылью любой ценой

17:54 02.02.2021 Встреча с лауреатами конкурса «Учитель года» (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

18:20 02.02.2021 Учитель в России должен чувствовать поддержку государства и общества, подчеркнул президент Владимир Путин. «Напомню, что только на выплаты классным руководителям, а это 800 тысяч человек, или около 75 процентов от общего числа школьных учителей, в ближайшие три года мы направим на поддержку этой армии учителей почти 225 миллиардов рублей. Принимая такое решение, мы руководствовались именно огромной ролью учителя в воспитании, становлении молодого поколения граждан России», — сказал президент, общаясь с финалистами конкурса «Учитель года России — 2020».

20:12 02.02.2021 Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с лучшими учителями России поблагодарил всех российских педагогов за работу в сложных условиях пандемии и дистанционного обучения. [[[quote-0]]]

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