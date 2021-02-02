Салехард, 2 февраля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. На Ямале новым заместителем губернатора, руководителем аппарата главы ЯНАО назначена Ирина Новосёлова. Она приступила к работе 2 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Ирина Новосёлова

Ирина Новосёлова родилась в 1987 году в Нижневартовске. Известна тем, что постоянно повышает свою квалификацию. Имеет два диплома о высшем образовании: о степени магистра Тюменского государственного университета по специальности «Экономика» и Тюменского государственного нефтегазового университета по специальности «Нефтегазовое дело». На данный момент учится в аспирантуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

В 2913 году Ирина Новосёлова трудилась в департаменте инвестиционной политики правительства Тюменской области. Затем отвечала за формирование стратегии взаимодействия с клиентами государственного сектора в ПАО «Сбербанк». В 2016 году она стала экспертом-консультантом заместителя губернатора ЯНАО по вопросам развития экономики и инвестиционного потенциала региона. В 2018 году была назначена старшим советником губернатора ЯНАО. Замужем, воспитывает сына.