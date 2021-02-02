Москва, 2 февраля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Россия выступила с рядом предложений по повышению эффективности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и представила их председательствующей в организации шведской стороне. Об этом 2 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Организация, по нашему убеждению, может внести вклад и в преодоление последствий пандемии коронавируса, в том числе посредством обеспечения социальных и экономических прав граждан путём содействия сопряжению различных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — заявил Лавров.

Также среди приоритетов России — обеспечение прав национальных меньшинств, борьба с проявлениями неонацизма, христианофобии, исламофобии.

«На фоне цензурирования неугодных мнений со стороны глобальных IT-компаний, особое внимание необходимо уделить обеспечению права на доступ к информации», — указал он.