Москва, 2 февраля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Действия сотрудников полиции и Росгвардии в ходе состоявшихся в конце января 2021 года митингов являются оправданными с учётом агрессивного поведения протестующих. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM ОМОН

«Действия сотрудников [правоохранительных органов] абсолютно были и продолжают оставаться оправданными на фоне незаконных акций, которые были устроены, и на фоне того агрессивного поведения провокаторов и хулиганов, которое имело место», — отметил представитель Кремля.

По его словам, «печальных историй [возможных неправомерных действий правоохранителей] — единицы и, конечно же, каждая из этих историй заслуживает внимания».

Песков подчеркнул, что у всех, кто имеет какие-либо претензии на этот счёт, «есть возможность обратиться в надзорные органы» и задействовать «все возможности».