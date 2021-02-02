Москва, 2 февраля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Кремле знают из СМИ о случаях длительных задержаний участников последних митингов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Задержанный на незаконной акции в Москве 31 января

«Мы видели сообщения СМИ на этот счет. Мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят эти сообщения», — сказал Песков.

Он призвал «конкретные факты проверить», и в случае их подтверждения «принять меры».

Песков отметил, что соответствующей проверкой займутся представители МВД, однако не исключил, что к делу будут подключены и надзорные органы, поскольку «все видят эти сообщения СМИ, это повод, чтобы конкретные факты проверить, насколько они соответствуют действительности, безусловно, это должно быть проверено».