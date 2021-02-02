Ярославль, 2 февраля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Кондукторы и продавцы билетов в электричках в Ярославской области испытывают острую нехватку разменной монеты для сдачи пассажирам. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы рассказал директор АО «Северная пригородная пассажирская компания» Владимир Крупин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Szd.rzd.ru Электричка

Тариф для населения рассчитан с копейками. При этом найти монеты на сдачу сотрудники пассажирской компании не могут.

«Три рубля 42 копейки — стоимость километра. 179 рублей 10 копеек в 2020 году была стоимость проезда от Нерехты до Ярославля. Зачастую сталкиваемся с проблемами отсутствия разменного фонда. Обращаемся в банки, банки отказывают по выводу мелкой монеты. Мы не можем обеспечить пассажиров сдачей. Понятно, что обсчитать пассажира мы не имеем права», — рассказал депутатам Владимир Крупин.

Сотрудники компании специально собирают мелочь, чтобы было чем сдавать пассажирам.

«Вплоть до того, что мы у себя в компании установили копилку и все из дома мелкие монеты носят в копилку бросают и мы потом по кассам развозим в качестве разменного фонда. Действительно, это проблема. Обращаемся в банки и не находим поддержки», — рассказал Крупин.

Тариф на железнодорожные перевозки в пригородных поездах утверждает департамент ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области. Перевозчик просит разрешить округлять стоимость проезда хотя бы до 50 копеек. Но власти пока не идут навстречу.

«Пока мы не находим поддержки в этом вопросе от департамента ЖКХ, хотя в этом году по трем регионам — Владимирская, Вологодская и Костромская области — с новым тарифом для населения установили и порядок его округления. Чтобы не сталкиваться со сдачей номиналом 5 копеек, 10 копеек, которых фактически нет в обращении», — сказал директор АО «Северная пригородная пассажирская компания».

По словам директора компании, неурегулированный вопрос со сдачей сдерживает развитие пригородных перевозок.