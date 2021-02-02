«Нечем сдавать» — железнодорожникам в Ярославле не хватает копеек
Ярославль, 2 февраля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Кондукторы и продавцы билетов в электричках в Ярославской области испытывают острую нехватку разменной монеты для сдачи пассажирам. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы рассказал директор АО «Северная пригородная пассажирская компания» Владимир Крупин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Тариф для населения рассчитан с копейками. При этом найти монеты на сдачу сотрудники пассажирской компании не могут.
Сотрудники компании специально собирают мелочь, чтобы было чем сдавать пассажирам.
Тариф на железнодорожные перевозки в пригородных поездах утверждает департамент ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области. Перевозчик просит разрешить округлять стоимость проезда хотя бы до 50 копеек. Но власти пока не идут навстречу.
По словам директора компании, неурегулированный вопрос со сдачей сдерживает развитие пригородных перевозок.