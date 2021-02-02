Санкт-Петербург, 2 февраля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге двое неизвестных злоумышленников, вооруженных ножом, угрожали курсантке Санкт-Петербургского университета МВД России расправой из-за действий правоохранительных органов во время пресечения незаконных уличных акций. Об этом 2 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

Нападение с ножом

Нападение на 20-летнюю курсантку злоумышленники совершили в парке неподалеку от ее учебного заведения на юго-западе Петербурга. Скрывая лица под медицинскими масками, мужчины сначала оскорбляли девушку, а затем приставили к ней нож. Всё это время они выдвигали претензии насчет задержания участников несанкционированных акций, которые прошли 23 и 31 января.

Продолжить преступление нападавшие не смогли, их спугнули прохожие.

О произошедшем потерпевшая курсантка сообщила руководству университета МВД. По данному факту органами полиции начата проверка.

Отметим, 31 января личный состав факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений Санкт-Петербургского университета МВД России принял участие в охране общественного порядка.

Личный состав факультета выполнял задачи по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге и организации в пределах предоставленных прав обеспечения безопасности граждан и правопорядка в общественных местах, в том числе в местах проведения несанкционированных публичных мероприятий.

Как отметили в вузе, личный состав факультета отлично справился с поставленными задачами.

Напомним, по факту нападений на сотрудников правоохранительных органов во время незаконных акций в Петербурге возбуждено несколько уголовных дел, несколько подозреваемых задержаны, других сейчас ищут. Им грозит до пяти лет лишения свободы.