Москва, 2 февраля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Цена на серебро превысила $30 за тройскую унцию. Серебро — известная тема для так называемых «корнеров» (взлет котировок в несколько раз при отсуствии ликвидности), когда из-за недостатка ликвидности цена загоняется на небеса. Как заявил 2 февраля ИА REGNUM управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, эпопея с серебром идёт с конца 70-х, когда братья Хант скупили значительную часть серебра и попытались манипулировать ценами. В итоге их наказал рынок, а, «по слухам», большую часть серебра забрали банки, которые по сей день являются крупнейшими держателями запасов. Таким образом, часто возникают так называемые «корнеры».

Слитки серебра

"Специфика серебра заключается в том, что данный металл является «попутным» в производстве и идет в основном в примесях с иными ценными металлами (золото в основном). При росте цен на золото производители могут продавать серебро по более низким ценам. Серебро менее спекулятивный металл, объем его производства больше, и он в большей степени рассматривается как промышленный метал, чем инвестиционный», — отметил эксперт.

Он напомнил, что существует два основных подхода к прогнозированию цен на серебро. «К примеру, наш Полиметалл использует достаточно простое соотношение Золото/Серебро на уровне среднего в 72-х, что логично учитывая его «попутность»», — уточнил Русецкий.

Он обратил внимание, что себестоимость производства серебра в целом находится на уровне $13 за унцию, согласно агентству S&P. «Кривая издержек серебра показывает, что при цене $30 за унцию 100% работающих мощностей в мире становятся рентабельными. Так что цена серебра на уровне $30 за унцию является спекулятивной и надолго здесь не задержится. Если долгосрочный взгляд на серебро достаточно ясный, то ничего не мешает торговать на краткосрочной волатильности», — добавил эксперт.