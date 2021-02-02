Улан-Удэ, 2 февраля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ возле подъезда собственного дома избит известный журналист местного телеканала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, инцидент произошёл вечером 30 января.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

На 62-летнего мужчину напали трое неизвестных молодых людей. По подозрению в совершении преступления задержаны трое подростков 17 лет, которых потерпевший узнал по фотографиям. У них правоохранители изъяли телефон журналиста.

«В ходе проведенных допросов молодые люди признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершенного разбойного нападения. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств им уже предъявлено обвинение», — отметили в управлении.

Выяснилось, что в тот вечер подростки распивали спиртные напитки, когда увидели на улице возвращавшегося домой пожилого мужчину. Пойдя за ним, они возле дома напали на жертву, ударив металлическим прутом по голове. Затащив в подъезд, они продолжили избивать его руками и ногами. Затем, обчистив сумку и карманы мужчины, нападавшие скрылись.

На след подозреваемых удалось выйти после того, как они перевели с «мобильного банка» жертвы 8 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу. Журналист находится в больнице.