Москва, 2 февраля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В связи с обнародованными Счётной палатой данными о том, что в России не удалось сделать массовый спорт доступным, доктор экономических наук Никита Кричевский в своем телеграм-канале, в частности, отметил, что взрослые без спорта могут прожить, но детей — жалко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Девочка на лыжах

По его словам, «волосы дыбом встанут», когда Счётная палата посмотрит на детский спорт, особенно на систему продвижения талантливых ребят: там «платить нужно за каждый чих».

Никита Кричевский также отметил, что Счётная палата не в силах изменить сложившийся порядок вещей, нужно менять саму систему.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата РФ заявила о том, что несмотря на поставленные в стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года задачи, в России до сегодняшнего дня не удалось обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения. По словам председателя Счётной палаты Галины Изотовой, минимальный уровень доступа к спортсооружениям сложился в Ингушетии (16,6%), Дагестане (28,5%), Крыму (32,5%) и Московской области (30,4%).

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