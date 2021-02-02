Москва, 2 февраля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Жест личной памяти Владимира Путина о Борисе Ельцине и должен оставаться таковым, любая попытка придать ему значение жеста приверженности политическому наследию Бориса Ельцина весьма и весьма чревата, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 2 февраля.

Kremlin.ru Владимир Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище

Как сообщалось ранее, 1 февраля президент России возложил цветы к могиле Ельцина, которому в этот день исполнилось бы 90 лет. Ельцин никогда не боялся брать на себя ответственность за свои поступки и судьбу страны, сказал Владимир Путин.

« Жест, который сделал Владимир Путин в день 90-летия Бориса Ельцина, не должен никого удивлять: в конце концов, первый президент России — это политический родитель нынешнего президента. Кроме того, пиарщики нынешнего президента неизменно подчёркивают его преданность друзьям и соратникам, его последовательность в человеческих отношениях.

Важна, однако, на мой взгляд, и последовательность политическая. Сейчас, например, заговорили о возможности введения уголовного наказания за призывы к внешним санкциям против нашей страны, и думаю, что хотя бы без предварительного одобрения со стороны президента этот вопрос поднят бы не был. Параллельно в СМИ резко негативно оцениваются контакты Алексея Навального и его компаньонов с западными представителями. Всё это правильно.

Сегодня, однако, мы Россия, но точно так же нашей Родиной был СССР. И вот если посмотреть как на происходящее сейчас, так и на Бориса Ельцина с точки зрения единства нашей истории, то всё значительно усложняется. Известно, что многие персонажи из окружения Бориса Ельцина были сторонниками жёсткого давления Запада на руководство СССР в целях ускорения тех «реформ», которые и привели к его развалу. Известны и тесные контакты самого Бориса Николаевича, в частности, с американцами, тот факт, что первый звонок об убийстве СССР Борис Ельцин сделал из Беловежья именно президенту США. А уж как ратовали в 1989—1991 годах за санкции в отношении СССР друзья Ельцина из Латвийской, Литовской и Эстонской ССР! Как с этим быть? Мне думается, что если последовательность, то последовательность. Если верность Родине, то верность.