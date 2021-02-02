Берлин, 2 февраля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Французы не задумываются о финансово-экономических последствияхсвоего предложения, более того, Парижв важнейшем для всей Европы вопросе становится на сторону США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 2 февраля, комментируя высказывания госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона.

Джеймс Энсор. Борьба скелетов за маринованную сельдь. 1891

Как сообщалось ранее, Бон заявил СМИ, что считает возможным расширение санкций против России в связи с«деломНавального» ичто в ЕС «рассматривается вариант» распространения санкцийна«Северный поток — 2». В свою очередьглава комитетапарламента Германиипо экономике и энергетике Клаус Эрнст отметил, что «требование французского правительства о прекращении строительствагазопроводанеобоснованно и ошибочно».

"Франция, конечно же, не может выдвигать никаких «требований» к Германии, но призыв в Берлину отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2» из Парижа действительно прозвучал. В Германии его деликатно квалифицировали как «необоснованный и ошибочный», но он не просто не обоснован, он лицемерен, поскольку в самой Франции подавление несогласия с политикой властей носит самый жёсткий характер. В свою очередь арест Алексея Навального был осуществлён в соответствии с законом, а в своих действиях в отношении его сторонников российская полиция ведёт себя на порядок более корректно, чем французская полиция — в отношении «жёлтых жилетов».

В уточнении нуждается и определение «ошибочный». Речь, думаю, идёт не только о том, что французы не задумываются о финансово-экономических последствиях такого отказа, которые хорошо видят в Германии. Дело тут в том, что Франция в важнейшем для всей Европы вопросе становится на сторону США. В контексте давней борьбы Франции и Германии за лидерство в Европейском союзе это особенно примечательно.

В Европе это, конечно, не пройдёт незамеченным. Понятно, что ближайшие марионетки США типа прибалтов или поляков этот призыв безоговорочно поддержат, но задумываются ли они об экономических последствиях его осуществления не только для Германии, локомотива европейской экономики, но для всей Европы? Похоже, что не задумываются. А между тем стоило бы: американскую экономику ждут весьма нелёгкие времена, и свои экономические проблемы США планируют решать в первую очередь за счёт европейцев. Говорить в этих обстоятельствах о значении для ЕС сотрудничества с нашей страной, которому в случае отказа от «Северного потока — 2» будет нанесён очень большой урон, вообще излишне.