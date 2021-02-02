Ярославские депутаты рекомендовали в члены ЦИК москвича
Ярославль, 2 февраля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Ярославская областная дума рекомендовала Совету Федерации делегировать в Центральную избирательную комиссию России действующего члена ЦИК Евгения Шевченко. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В настоящее время проходит процедура обновления состава комиссии. Совфед может делегировать туда пять человек, при этом свою позицию высказывают региональные заксобрания и губернаторы. Ярославская область решила поддержать действующего члена ЦИК Шевченко.
Против кандидатуры Шевченко выступили руководители фракций КПРФ и «Справедливая Россия». Лидер коммунистов Александр Воробьев вспомнил, что обращение к Шевченко по вопросу ручного пересчета голосов после КОИБов не дало результата. Он усомнился, что член ЦИК будет представлять интересы всех избирателей Ярославской области. Лидер эсеров Сергей Хабибулин высказал сожаление, что регион в ЦИКе будет представлять москвич.
Так или иначе, но большинство депутатов проголосовали за кандидатуру Евгения Шевченко.