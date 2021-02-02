Кызыл, 2 февраля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Туве в 2021 году начнётся строительство автомобильной дороги Кызыл-Хая — Кош-Агач, которая соединит республику с соседним Горным Алтаем. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, тувинские власти на первый этап проекта выделила 70 млн рублей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

По словам главы республики Шолбана Кара-оола, оба региона уже соединяет «народная дорога», по которой ездят люди.

«Надо начинать там, где фактически дороги нет и очень высокая аварийность. Но не по тому проекту, где все расписано от и до и куда требуется 1,3 млрд рублей. Нужно начать приводить в порядок проблемные участки», — отметил он.

Глава добавил, что вёл переговоры по этому вопросу со своим коллегой из Республики Алтай Олегом Хорохординым. По мнению Кара-оола, у соседей имеется обоюдный интерес в дороге.

Трасса протяжённостью 120 км пройдёт по сложному горному рельефу, поэтому при его строительстве необходимо будет проводить как взрывные работы, так и возведение большого количества мостов.