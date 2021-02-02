Москва, 2 февраля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В связи с инициативой Минпромторга организовать продовольственную помощь нуждающимся гражданам у доктора экономических наук Никиты Кричевского возник ряд закономерных вопросов, без ответов на которые предложение чиновников не может рассматриваться всерьёз. В своём Telegram-канале эксперт задается вопросом:

Альбрехт Анкер. Суп для бедных. 1893

«Наконец-то. Неужели в социальной политике что-то начинает меняться?» И обозначает ещё три актуальные темы:

«Первое. Какие конкретно категории населения будут получать помощь? Войдут ли в перечень, скажем, многодетные с доходом на члена семьи выше прожиточного минимума? Нужно ли объяснять, что прожиточный уровень в России — это уровень нищеты?

Второе. Почему только отечественные продукты? Магазины будут отпускать по этой программе любые продукты. Стоит ли на ровном месте создавать проблему?

Третье. Какой будет ежемесячная сумма? И почему она рассматривается как альтернатива повышению цен производителями? Не кажется ли почтенному собранию, что вся страна будет оплачивать чью-то алчность и жажду получить сверхприбыль? Или все это пшик? Дразнитесь?»

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия», ссылаясь на источники в правительстве и Минпромторге, информировали о намерении профильного ведомства каждый месяц перечислять некоторым категориям граждан деньги, которые можно потратить на «здоровые» продукты отечественного производства.

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