Москва, 2 февраля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. ООО «УК «Сибантрацит» стало участником федерального проекта, в ходе которого пройдет эксперимент по внедрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности. Как сообщили в пресс-службе компании,"Сибантрацит» одним их первых подал заявку на участие в федеральном проекте и получил одобрение. Постановление правительства РФ о проведении эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности было подписано Михаилом Мишустиным 31 декабря 2020 года. Объектом дистанционного мониторинга станет обогатительная фабрика «Листвянская-2» в Искитимском районе Новосибирской области.

Пресс-служба ООО «УК «Сибантрацит» «Сибантрацит» примет участие в уникальном федеральном эксперименте

Проект — одна из мер по усилению промышленной безопасности на российских предприятиях. В период проведения эксперимента с помощью компаний-новаторов будет возможно оценить эффективность и удобство системы дистанционного контроля промышленной безопасности, выявить недостатки и принять меры для их устранения.

Уникальный эксперимент продлится до 31 декабря 2022 года. В течение этого периода Ростехнадзор и «Сибантрацит» будут тестировать систему дистанционного контроля параметров работы обогатительного оборудования фабрики. В систему дистанционного мониторинга войдут: системы противопожарной защиты, связи и оповещения персонала, позиционирования персонала на объекте, а также система контроля технологических параметров работы оборудования и аварийных остановок. Данные будут передаваться в контролирующие органы в режиме реального времени. В случае обнаружения рисков возникновения непредвиденных ситуаций, система дистанционного контроля будет оперативно о них сигнализировать, что позволит своевременно реагировать с целью предотвращения аварий и инцидентов, а также проводить автоматический анализ работы производственного объекта.

«Мир уверенно движется в сторону цифровизации, — заявил начальник отдела производственного контроля, охраны труда и промышленной безопасности ООО «УК «Сибантрацит» Михаил Ермак, ‑ и дистанционный контроль может стать важным шагом к повышению уровня промышленной безопасности на предприятиях».