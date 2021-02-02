Самара, 2 февраля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Первый этап в процедуре несостоятельности введен в отношении кредитного кооператива из Самарской области. Наблюдение за «Доходным домом» из Тольятти, возбужденное по инициативе Центрального банка РФ в лице отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, продлится до 16 апреля 2021 года. Решение еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Внешним управляющим арбитраж Самарской области назначил ИльюОрлова — члена Ассоциации «РСОПАУ».

В ходе слушаний стало известно, что есть 53 судебных решения Центрального районного суда г. Тольятти о взыскании денежных средств с кооператива, и по многим из них уже выданы исполнительные листы.

«Совокупность информации об имеющихся судебных решениях в отношении кооператива, рост количества возбуждённых в отношении кооператива исполнительных производств, поступающие в Банк России жалобы граждан на неисполнение кооперативом обязательств по возврату средств в соответствии с условиями договоров, сведения о наложении ареста на имущество кооператива (исполнительное производство от 26.06.2020 года №62 309/20/63 030 — ИП), свидетельствуют о стойкой тенденции неисполнения КПК «Доходный дом» своих обязательств перед кредиторами и увеличения кредиторской задолженности», — отметил судья и ввёл в отношении юрлица наблюдение.

Напомним, претензии к кооперативу были поданы в августе 2020 года.