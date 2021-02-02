Москва, 2 февраля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 16 643 носителя коронавируса, сообщает 2 февраля оперативный штаб Москвы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Новые случаи выявили во всех регионах РФ. Лидерами являются Москва (1701), Санкт-Петербург (1484) и Подмосковье (1053). Около 10% новых заражённых не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки скончались 539 человек, полностью выздоровели 22 372 человека.

Всего в России выявили 3 884 730 случаев заражения коронавирусом.