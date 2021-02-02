Красноярск, 2 февраля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. По состоянию на 2 февраля в Октябрьском районе Красноярска зарегистрировано 53 случая острой кишечной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, комментируя информацию об отравлении красноярцев водой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По данным ведомства, за медицинской помощью обратились 27 человек, «активно выявлены 26 человек». Заболевшие находятся на амбулаторном лечении.

Красноярцы утверждают, что заболели после употребления воды из водоразборной сети централизованного водоснабжения.

Специалисты управления исследуют воду из водозабора «Гремячий лог», в распределительной сети Октябрьского района Красноярска. Также изучается биоматериал от заболевших.

Читайте также: Жители Красноярска заявили об отравлении водой

Проводится дезинфекция сетей водоснабжения, повышенное хлорирование воды до допустимого безопасного уровня.

Читайте также: Информацию об отравлении красноярцев водой проверяет прокуратура

В Красноярске усилен мониторинг за качеством питьевой воды. В настоящее время оно соответствует гигиеническим нормативам, в том числе в Октябрьском районе, уточнили в управлении.

Читайте также: Роспотребнадзор проверит информацию об отравлении водой в Красноярске

Проверка продолжается.

Читайте также: Данные об отравлениях питьевой водой в Красноярске проверит СК

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля десятки красноярцев заявили о симптомах отравления после употребления питьевой воды. По их словам, у воды был странный вкус и запах. Проверки по данному факту проводят прокуратура, Роспотребнадзор и Следственный комитет.