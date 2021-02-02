Екатеринбург, 2 февраля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Миграционные потоки из Узбекистана в Свердловскую область пройдут «персонификацию». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Вопрос обсуждался на встрече свердловского вице-губернатора Олега Чемезова с руководством трёх регионов Узбекистана. Было предложено организовать новый алгоритм при въезде на работу в РФ.

По задумке, местный работодатель должен сформировать список рабочих вакансий и передать их в соответствующие ведомства в Узбекистане. Планируется организовать «персонификацию желающих поработать на конкретном предприятии».

Представители Узбекистана положительно оценили предложенную идею. Встречи по налаживанию процесса трудовой миграции будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в 2020 году почти в четыре раза снизился поток мигрантов.