Кострома, 2 февраля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Костромской области бывший заместитель главы администрации города Волгореченска Александр Чувилев за взятку в особо крупном размере приговорён к штрафу. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России.

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Чувилев курировал реконструкцию очистных сооружений в рамках национального проекта «Экология» на сумму в 673 миллиона рублей. В марте 2020 года чиновник решил воспользоваться служебным положением и предложил подрядчику, занимавшемуся реконструкцией, покровительство и беспроблемное подписание актов приемки работ. Свои услуги чиновник оценил в 5% от общей суммы контракта — 33 миллиона рублей.

Чувилева задержали при получении первой части суммы в размере 1,5 миллиона рублей в личном автомобиле. На суде чиновник полностью признал свою вину.

Приговор получился удивительно мягким. Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде штрафа в размере 4,5 миллиона рублей и лишил его права занимать государственные должности на протяжении 5 лет. Для сравнения — в соседней Ярославской области бывший мэр Рыбинска за вымогательство взятки в размере 2 млн рублей получил 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Правда, вместе с вымогательством взятки мэра Рыбинска обвинили ещё и в растрате.