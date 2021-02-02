Москва, 2 февраля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Госдуме рассчитывают, что правительство РФ перейдет от полумер к государственному регулированию цен на основные продукты питания, передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

«Я надеюсь, что правительство Мишустина будет предпринимать дальнейшие шаги в плане сдерживания цен. В этой связи напоминаю о нашем законопроекте, который правительство Медведева постоянно отклоняло. Согласно ему, розничная наценка на базовые продукты питания не может быть выше 15% от оптовой цены», — заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

При этом он считает надуманными риски дефицита в случае госрегулирования цен.

«Никакого объективного дефицита нет и быть не может. И «капризным» продавцам можно сказать просто: хочешь работать, поставляй социально значимые продукты по установленным ценам, не хочешь — вместо тебя придут работать другие», — отметил Миронов и привел в пример действия властей Ямала.

У государства есть все рычаги влияния на уровень цен, была бы политическая воля, уверен парламентарий.

Минпромторг выступил с инициативой оказать нуждающимся гражданам РФ продовольственную поддержку от государства.