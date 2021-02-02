Волгоград, 2 февраля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Более тысячи активистов «Волонтерской Роты» почтили память павших красноармейцев в Сталинградской битве.

Фото предоставлено пресс-службой «Волонтерской роты» Активисты «Волонтерской роты» почтили память павших в Сталинградской битве

Сегодня, в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве более тысячи активистов «Волонтерской Роты» возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе и почтили память павших красноармейцев.

«Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне и сегодня мы традиционно чтим память героев Сталинградской битвы, одной из величайших битв в истории Великой Отечественной войны. Победа под Сталинградом стала поворотным событием в ходе Второй Мировой войны. Значение этой битвы и героизм павших защитников Отечества трудно переоценить», — сказал лидер движения «Волонтерская Рота».

По его словам, победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости советских солдат и офицеров.

«Мы должны быть достойны памяти предков, оперативно отражая угрозы, которые встают перед современным обществом ради благополучия и процветания нашей Родины», — отметил Антон Демидов.