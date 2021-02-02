Гаврилов-Ям, Ярославская область, 2 февраля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Ярославской области в селе Великое Гаврилов-Ямского района неизвестные украли часть подсветки храма Покрова Богородицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава Великосельского поселения Виталий Водопьянов.

Страница Виталия Водопьянова в Facebook Церковь в Великом

Ансамбль Покровского храма — одна из архитектурных жемчужин Ярославской области, его называют «Великосельским кремлём». В 2020 году по инициативе администрации поселения была сделана подсветка храма. Деньги на это частично дали местные предприниматели. Неизвестные украли три прожектора, освещавшие восточную сторону церкви.

«Дело не в деньгах, эти прожекторы стоят по 400 рублей каждый. Но жаль затраченных усилий и того, что церковь не выглядит так красиво, как раньше. Специально для прожекторов были сделаны кронштейны, их вырвали, обрезали провода и унесли. Материальной ценности они по сути не представляют», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Виталий Водопьянов.

Писать заявление в полицию Виталий Водопьянов не стал. Глава поселения обратился к вандалам с просьбой вернуть похищенное имущество.

«Если они Вам необходимы для повышения комфорта Вашей жизни или Вы считаете, что они Вам нужнее, чем храму, обратитесь в Администрацию поселения, и мы постараемся Вам помочь. Ведь, согласитесь, гораздо приятнее созидать, чем разрушать», — написал в социальных сетях глава сельского поселения

Проснётся ли совесть у похитителей?