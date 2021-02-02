В Самарской области могут появиться Центры прогресса бокса
Самара, 2 февраля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Центры прогресса бокса намерены создать в Самарской области. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что такое решение было принято на встрече губернатора региона Дмитрия Азарова с генеральным секретарем Федерации бокса РФ Кириллом Щекутьевым, который был назначен на эту должность 29 января.
По словам Щекутьева, поездка в Самарскую область обусловлена тем, что этот субъект РФ является большой кузницей боксерских кадров.
Отмечается, что в Самарской области в скором времени могут возвести два таких центра. В Жигулевске планируют построить Центр прогресса бокса им. Олега Саитова, а в Самаре — Центр прогресса бокса им. Василия Шишова.
Сообщается, что в этих центрах будут работать восстановительные медцентры, тренировочные залы, предусмотрены и залы с трибунами, в которых будут проходить состязания.
По словам Щекутьева, в настоящее время специалисты рассматривают возможность проведения в следующем году в Самарской области финала либо полуфинала Кубка Мира по боксу.