Кострома, 2 февраля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Жители дома №98 по улице Ленина в Костроме намерены подать в суд на городскую администрацию из-за двора — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Двор в Костроме

Люди утверждают, что летом 2019 года мэрия провела слушания по поводу межевания придомовой территории, не оповестив об этом ни одного из жителей дома. Позднее костромичи узнали о планах чиновников отдать их двор под высотную застройку компании ООО «Стройнова».

"О том, что администрация хочет дать разрешение на строительство высотки в нашем дворе, мы узнали случайно — когда в октябре 2020 года получили уведомление о публичных слушаниях. Начав изучать историю вопроса мы с удивлением узнали, что 23 июля 2019 года в администрации состоялись публичные слушания по межеванию, по итогам которых на месте нашего двора был сформирован участок жилой застройки, а нам для отдыха отдали землю со стороны проезжей части по улице Ленина — мол, гулять теперь будете там. Интересно, что на этих публичных слушаниях присутствовал только один сотрудник администрации. О том, что они пройдут, нас никто не предупреждал и не оповещал», — рассказала старшая по дому Светлана Коваль.

Жители не хотят видеть на месте своего двора «сплошной асфальт вместо зелени» и переживают, что в случае выдаче разрешения на строительство лишатся детской площадки и мест для сушки белья.

«Опасений много — наш дом 1940 года постройки может пойти по швам от работы тяжелой техники, мы лишимся детской площадки и сушилок для белья во дворе — в нашем доме нет балконов. Также нас беспокоит изношенность коммуникаций — отключения воды и тепла, проблемы с канализацией для нашего района не редкость. А что будет, если к этим изношенным сетям подключат ещё один дом? Если стройка состоится, у нас не будет зелёной зоны для отдыха пенсионеров и детей. Будет одна сплошная автопарковка. И асфальт кругом. Сейчас местные депутаты уговаривают нас не шуметь и предлагают договориться, но нам и нашим детям жить в этом дворе, поэтому шуметь мы будем и приложим все усилия к тому, чтобы отстоять свой двор», — добавила Коваль.

Отметим, что разрешения на строительство дома компании ООО «Стройнова» администрация города Костромы ещё не выдала. Тем не менее, жители окрестных домов собирают подписи против возведения многоэтажки и готовят документы в суд, чтобы опротестовать результаты публичных слушаний по межеванию территории.

Напомним, что ранее похожая история произошла в Костроме на улице 8-й Окружной проезд. Местные жители узнали, что во дворе их домов, где располагается роща, поставят два 9-этажных дома. Несмотря на протесты людей, столкновения с ЧОПом, широкую огласку в СМИ застройка на объекте будет продолжена. По словам чиновников, люди не предоставили убедительных аргументов в пользу остановки строительства. Возвести первый 9-этажный дом на этом месте планируется к апрелю 2022 года.