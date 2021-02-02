Костромичи намерены судиться с администрацией из-за застройки двора
Кострома, 2 февраля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Жители дома №98 по улице Ленина в Костроме намерены подать в суд на городскую администрацию из-за двора — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Люди утверждают, что летом 2019 года мэрия провела слушания по поводу межевания придомовой территории, не оповестив об этом ни одного из жителей дома. Позднее костромичи узнали о планах чиновников отдать их двор под высотную застройку компании ООО «Стройнова».
Жители не хотят видеть на месте своего двора «сплошной асфальт вместо зелени» и переживают, что в случае выдаче разрешения на строительство лишатся детской площадки и мест для сушки белья.
Отметим, что разрешения на строительство дома компании ООО «Стройнова» администрация города Костромы ещё не выдала. Тем не менее, жители окрестных домов собирают подписи против возведения многоэтажки и готовят документы в суд, чтобы опротестовать результаты публичных слушаний по межеванию территории.
Напомним, что ранее похожая история произошла в Костроме на улице 8-й Окружной проезд. Местные жители узнали, что во дворе их домов, где располагается роща, поставят два 9-этажных дома. Несмотря на протесты людей, столкновения с ЧОПом, широкую огласку в СМИ застройка на объекте будет продолжена. По словам чиновников, люди не предоставили убедительных аргументов в пользу остановки строительства. Возвести первый 9-этажный дом на этом месте планируется к апрелю 2022 года.