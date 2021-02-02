Стокгольм, 2 февраля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz вывел на зимние испытания в Швецию самую экстремальную версию внедорожника G-Class 4×4. Снимки с тестов нового авто обнародованы на сайте Motor1.

Motor1 Экстремальная версия Mercedes-Benz G-класса

Новинка предназначена для самого лютого бездорожья. Новый Mercedes-Benz G-Class получил огромный клиренс, вседорожные шины и массивные выпирающие колёсные арки.

Кроме того, автомобиль будет иметь модернизированную тормозную систему, улучшенные портальные мосты, а также три самоблокирующихся дифференциала и дополнительное светодиодное освещение.

Под капотом автомобиля функционирует четырёхлитровый бензиновый двигатель V8 с двумя турбинами. Он работает совместно с 48-вольтовой бортовой электрической системой и приводом 4×4.

Ожидается, что официальная премьера новинки состоится в ближайшие несколько месяцев.

Ранее компания Mercedes-Benz приступила к дорожным тестам прототипа рестайлингового седана Mercedes-Benz C-Class, который позиционируется автопроизводителем как прямой конкурент модели BMW 3 Series.

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